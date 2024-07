L’impeccabile danza dei raccattapalle | Rigore e sacrificio il racconto del dietro le quinte di Wimbledon | Una cura maniacale dei dettagli

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) La lattina gialla delle Slazenger quando si apre fa lo stesso suono di una bibita gassata. La giudice di linea controlla le palline da tennis una ad una, le stringe nel palmo destro esercitando tutta la pressione di cui è capace e getta freneticamente il polso verso l’alto, con un movimento buffo e ipnotico, per verificare che siano perfettamente gonfie. Ha smesso di piovere da poco e tutto è perfetto sul campo numero 14 di, una delle pietruzze infilate all’ombra dei due grandi diamanti, il Centrale e il Numero 1. Siamo in terza fila (su tre), a un palmo di naso dalla linea di battuta. Da questa posizione magnifica, surreale, l’erba verde più famosa del mondo la puoi quasi toccare, devi fare uno sforzo di autocontrollo per non scendere e calpestarla almeno una volta.