Jacobs vince i 100 metri a Rieti in 10 08 Ma alle Olimpiadi di Parigi serviranno altri tempi

(Di domenica 14 luglio 2024), 14 luglio 2024 – I segnali che Marcellsta mandando in queste settimane sono contrastanti. A, ai Campionati Regionali Juniores e Promesse, l'azzurro ha testato la sua forma cercando sensazioni positive che, almeno a livello cronoco, stentano ad arrivare. Ieri, nelle batterie, il lombardo non aveva spinto e, pur commettendo qualche errore di troppo, aveva tagliato il traguardo senza troppe difficoltà con il crono di 10.17. Oggi, in semifinale, quando di solito si cercanodiversi, si è fermato a 10.16, terzo a pari merito con il compagno dinamento, Andre De Grasse,spdel cinese Xie Zhenye (10.08). In finale, c'è stata una leggera crescita: lo sprinter è arrivato primo grazie al tempo di 10.08. La corsa è apparsa sempre contratta, ma almeno il riscontro cronoco è migliorato.