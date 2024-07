Golf con un eagle all’ultima buca Ayaka Furue si aggiudica l’Evian Championship

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024) Con un colpo di scena degno di un film hollywoodiano termina un serratissimo The Evian(montepremi 6,5 milioni di dollari). Il quarto Major stagionale, organizzato in collaborazione tra LPGA Tour e Ladies European Tour, termina tra le mani di una straordinaria. La nipponica piazza tre birdie ed unnelle ultime 5 buche beffando le rivali dirette. La giapponese chiude il fine settimana transalpino con lo score complessivo di -19 (265 colpi) balzando al comando grazie ad una spettacolare domenica da -6 archiviata con un preziosissimoal par 5 della18. Epilogo beffardo dunque per l’australiana Stephanie Kyriacou, che saluta la kermesse ad un solo colpo dal trionfo. Terza posizione con il punteggio di -17 per la tailandese Patty Tavatanakit.