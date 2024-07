Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 14 luglio 2024) Pechino, 14 lug – (Xinhua) – Il ministero degli Affari civili dellaha chiesto sforzi per esplorare una modalita’ di monitoraggio “” e l’applicazione di altre nuove tecnologie per migliorare i servizi diagli. Con il rapido sviluppo dell’industria dell’agli, sono emerse nuove sfide, che richiedono maggiori sforzi per portare il monitoraggio nell’aglia un altro livello, ha osservato il ministero durante una riunione di lavoro ieri. I rischi dovrebbero essere prevenuti ed eliminati in aree chiave come i fondi per l’agli, le operazioni e la risposta alle emergenze, con una formazione delle competenze etiche e professionali per gli operatori al fine di standardizzare, normalizzare e professionalizzare ulteriormente i servizi diagli