Ceferin Europeo a 24 chiunque può battere chiunque

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 14 luglio 2024) Aleksander, presidente della UEFA, ha rilasciato un’intervista al quotidiano AS. Ha parlato della bontà, secondo lui, dell’a 24 squadre, anziché a 16. Di seguito le sue parole.sull’a 24 squadre Così il presidente della UEFA: “a 24 squadre? È più interessante. Si vedono la Georgia e la Slovenia, Paesi che forse non si sarebbero qualificati se l’Euro fosse stato a 16 squadre e che meritano di essere qui. Si vede chepuò. Abbiamo 24 squadre fantastiche e se aggiungessimo due o tre squadre, l’sarebbe senza dubbio più forte della Coppa del Mondo.”sui calxiatori che più lo hanno impressionato Poi ha continuato: “I giocatori che mi hanno impressionato in questo torneo? Molti di loro.