AEW | Trent Beretta infortunato dopo aver subito la furia di Orange Cassidy

(Di domenica 14 luglio 2024) Il Drammatico Epilogo dia “Collision” Questa notte, durante l’episodio di AEW Collision, si è assistito a quello che sembra essere l’addio temporaneo didalle storyline della All Elite Wrestling. Nel main event, Matt Taven e Mike Bennett dell’Undisputed Kingdom hanno sconfitto il duo del Conglomeration composto da Kyle O’Reilly ein un match non titolato. Tuttavia, la vera storia si è sviluppatail suono della campana.è salito sul ring attaccando primae poi infierendo su O’Reilly. Persino Taven e Bennett hanno protestato conper il suo comportamento, ma mentre i due discutevano conè arrivato un altro colpo di scena. In un momento abbastanza drammatico, il suo storico amico e ora rivalelo ha colpito alla nuca con una chiave inglese, in un gesto che ha lasciato attoniti sia amici che nemici.