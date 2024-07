Maglia Inter 2024-25 nuove immagini | Betsson e seconda stella!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 13 luglio 2024)-25 ormai pronta. La stagione 2023-24 si è conclusa con la vittoria del ventesimo scudetto, ossia quello della. Per una nuova stagione avvincente, occorre una divisa all’altezza. Secondo quanto riportato dal sito specializzato Footyheadlines.com, la nuova divisa dei campioni d’Italia è in via di definizione.– L’campione d’Italia ha ripreso ufficialmente oggi i lavori ad Appiano Gentile con l’obiettivo di difendere il meritatissimo scudetto vinto nella notte del 22 aprile contro i cugini del Milan. In vista dell’imminente stagione, arrivano ineditesulla nuovaper l’annata-25. Stagione lunga per la Beneamata, che dovrà competere in ben cinque competizioni: Serie A, Champions League, Mondiale per Club, Coppa Italia e Supercoppa Italiana.