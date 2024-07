Invasione di parchi eolici la crociata dei sindaci per salvare la Maremma | Alzeremo le barricate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) Pitigliano (Grosseto), 13 luglio 2024 – “Ci sentiamo attaccati dalle società che stanno proponendo progetti dia cascata sui nostri territori". A ribadirlo sono idei comuni di Pitigliano, Sorano, Manciano, Scansano e Magliano in Toscana. Niente da fare, per inon c’è dialogo con chi vuole installare pale di 200 metri di altezza in luoghi dove il turismo ambientale e l’agricoltura di qualità la fanno da padrone. "Quella che si sta prospettando è una vera e propriadell’eolico, con progetti impattanti dal punto di vista paesaggistico e non solo". Così si sono espressi Mirco Morini (sindaco di Manciano), Giovanni Gentili (sindaco di Pitigliano), Ugo Lotti (sindaco di Sorano), Maria Bice Ginesi (sindaco di Scansano), anche a nome del sindaco di Magliano, Gabriele Fusini, che hanno preso pubblicamente posizione nel corso di una conferenza stampa convocata nella sede dell’Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora, esprimendo preoccupazione per il futuro dei territori che rappresentano.