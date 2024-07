Graziani | Martinez? Ottimo campionato dietro una sensazione!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 13 luglio 2024)ha detto la sua su Josep, nuovo portiere dell'Inter arrivato dal Genoa. L'ex giocatore si esprime sul suo apporto. PIANO PORTIERE – Francesco 'Ciccio', in collegamento su Radio Sportiva, ha risposto ad un ascoltatore che ha chiesto dell'arrivo di Josepall'Inter: «In questo momento, Josepva a fare l'alternativa a Yann Sommer, invece la Juventus aveva bisogno di un portiere già pronto prendendo Michele Di Gregorio. Lo spagnolo ha fatto uncon la maglia del Genoa e magari, dopo aver fatto un annoSommer, può prendersi il posto da titolare. Potrebbe essere questo il piano».