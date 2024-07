Forlì vuole crescere con Parravicini | È tra i migliori giovani play

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Matteo, ancor prima del centro Angelo Del Chiaro, è stato il primo giocatore di cui si è sussurrato come nuovo acquisto d’esordio per l’Unieuro 2024/25. Lo conferma coach Antimo Martino: "è stato il primo giocatore con cui abbiamo raggiunto un accordo in questa sessione di mercato. Si sono incrociate da un lato la nostra esigenza di individuare, come già fatto nelle stagioni precedenti, un giocatore di valore ma con ancora margini di crescita e dall’altro l’entusiasmo e la determinazione con cui Matteo ha valutato la nostra proposta".maker di 187 centimetri per 83 chili, nasce a Varese il 4 luglio 2001. Si forma nelleli della sua città e viene inserito nella squadra di C Silver della Amici Pallacanestro Varese.