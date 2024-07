Sinistra il modello Schlein è francese Le controindicazioni secondo Merlo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 12 luglio 2024) Esistono, come tutti sappiamo, diversi modelli esteri a cui laitaliana cerca di agganciarsi in vista di una possibile e sempre più remota vittoria politica alle prossime elezioni. Ma è indubbio che, al di là delle varie offerte presenti nel Vecchio continente e a livello internazionale, ilinglese e quellosono quelli più gettonati in questi ultimi tempi. E, come sempre capita e al di là delle macroscopiche differenze degli assetti politici e istituzionali dei vari Paesi, cresce la confusione su quale possa essere ilmigliore a cui affidarsi. E il dibattito, e lo stesso confronto politico, all’interno dei partiti del cosiddetto neo “Fronte Popolare” in versione italiana ruota attorno a questo dilemma. E cioè, è meglio ildel riformista britannico Starmer o quellodel cartello elettorale contro la cosiddetta “onda nera” rappresentata da Marine le Pen? E proprio attorno a questa disputa si gioca l’iniziativa e il progetto politico dellaex e post comunista italiana.