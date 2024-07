Pavia furti in oltre 20 case | arrestati altri due membri della gang albanese

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 12 luglio 2024), 12 luglio 2024 – Sono accusati di aver messo a segno una ventina diin abitazioni, sia in diversi comuniprovincia diche in quelle di Lodi, Alessandria e Savona, tra il dicembre del 2021 e il gennaio del 2022.due componentibanda, in tutto 4 uomini di nazionalità, sono stati assicurati alla giustizia: nella mattinata di oggi, venerdì 12 luglio, i carabinieri del Nucleo investigativo dihanno eseguito le misure cautelari in carcere nei confronti dei due uomini, uno già detenuto nella casa circondariale di Viterbo. Gli stessi militari, con le indagini avviate nel dicembre 2021, avevano infatti individuato i 4 presunti componentibanda di ladri entrati ripetutamente in azione nell'arco di poche settimane.