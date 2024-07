Palumbo | Rosatellum vanno armonizzati i sistemi elettorali

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 12 luglio 2024) Il voto degli italiani residenti stabilmente all’estero e quello dei loro familiari in patria torna a contare e ad essere sempre più e meglio considerato dalla politica del nostro paese. Ciò è quanto si evince dalle richieste di partecipazione e di adesione inoltrate alle nostre comunità tricolori oltre confine, ubicate in tutto il mondo, dal Comitato Referendario per la Rappresentanza, costituito e già attivatosi da pochi mesi in Italia. Per saperne di più e per approfondire meglio i motivi delle richieste rivolte ai nostri connazionali all’estero, in particolare in Sud America, abbiamo sentito l’ex senatore, avvocato Enzo, attuale vice presidente dello stesso Comitato, al termine di una sua lunga conference call tenuta con importanti rappresentanti delle nostre Comunità all’estero.