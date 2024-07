Pallamano Publiesse Chiaravalle dopo 4 anni lascia coach Nando Nocelli

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 12 luglio 2024) L'allenatore cingolano non sarà più il responsabile tecnico del settore giovanile della società jesina: i ringraziamenti, 7 luglio 2024 – L'allenatore cingolano non sarà più il responsabile del settore giovanile jesino. Ora attende alla finestra altre opportunità. "La Jesina – si legge nel post della società Jesina – ringrazia l'allenatore che per 4 anni è stato a capo del settore giovanile, conquistando molti risultati importanti sul campo ultimo del quali (ma solo in ordine temporale) il 3° posto nell'Under 15 maschile al Festival della Pallavolo 2024 di Misano. Le strade della società jesina e del tecnico di Cingoli per il momento si dividono, convinti che sarà solo un arrivederci.