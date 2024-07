Nigeria crolla la scuola durante gli esami | almeno 16 studenti sono morti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Roma, 12 luglio 2024 - Il crollo di unaingliha ucciso16. La tragedia è avvenuta alla Saint Academy nel distretto di Jos North, nello stato centrale del Plateau. L'agenzia nazionale di soccorso Nema ha reso noto che i soccorritorial lavoro per trarre in salvo le persone rimaste intrappolate sotto le macerie, mentre i genitori cercano disperatemene i loro figli.school collapse kills 16 students. pic.twitter.com/isonZw9sUu — African News . (@africansinnews) July 12, 2024 I funzionari non hanno fatto ancora un bilancio delle vittime, e silimitati a dire che "diversirimasti uccisi nel disastro, ma una fonte ha detto di avere visto cinque corpi nell'obitorio di un ospedale e 11 in un altro.