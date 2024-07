Giro d’Italia femminile 2024 | Liane Lippert trionfa a Chieti terza Magnaldi Longo Borghini ancora leader

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024) Arriva la fuga alal: sul traguardo dial termine della sesta tappa ad imporsi è la tedesca. Decima vittoria in carriera per l’atleta della Movistar, che bissa il trionfo ottenuto al Tour l’anno scorso. Resta in Maglia Rosa Elisa. Dopo tanti attacchi nella prima fase di gara sono riuscite ad evadere quattro atlete: Ruth Edwards (Human Powered Health), Ane Santesteban (Laboral Kutxa – Fundacion Euskadi),(Movistar Team) ed Erica(UAE Team ADQ). Per loro margine importante sul plotone, salito fino ad oltre 2?. Team dsm-firmenich Post NL e Lidl-Trek si sono messe a tirare per andare a ridurre il margine, ma le attaccanti hanno approcciato davanti l’ascesa finale verso