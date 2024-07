Crollo di Giaccherino I periti nel convento per oltre cinque ore Prelievi dal soffitto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 luglio 2024) Pistoia, 12 luglio 2024 – Sono durate diverse ore, dalle 10 di mattina fino alle 15 di pomeriggio, le verifiche tecniche all’interno dell’exdi, disposte nell’ambito dell’incidente probatorio, l’atto irripetibile che sarà fondamentale per ricostruire cosa accadde la notte di sabato 13 gennaio 2024, quando la festa di matrimonio di due giovani sposi fiorentini, Paolo Mugnaini di Scandicci e Valeria Ybarra, originaria del Texas, si trasformò, in un attimo, in un inferno di polvere, sangue e lacrime, con ildel solaio dove circa una sessantina di invitati stavano ballando. Matrimonio all'ex, il momento delIeri mattina , il consulente incaricato dal gip Patrizia Martucci, il professor Giulio Ventura, ordinario del Dipartimento di ingegneria strutturale, edile e geotecnica del Politecnico di Torino, insieme ai tecnici nominati dalle parti, sono entrati per la prima volta dopo mesi nell’antico, per una verifica dello stato dei luoghi.