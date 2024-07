Captain America 4 tanta azione con Sam Wilson

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 12 luglio 2024) Nonostante Steve Rogers sia un super-soldato, la promessa di sequenze d’per il Cap di Sam è maggiore. Steve Rogers può esibire incredibili prove di forza, ma la combindi Falcon e Capitandi Samoffre un’più emozionante e veloce. Questo aspetto è visibile nel trailer di: Brave New World mostra Sam mentre combatte contro varie minacce. Mentre le sequenze di volo intorno a Tiamut sono naturalmente fantastiche, sono le altre sequenze d’che sembrano più promettenti. Dato che Sam è un normale essere umano senza superpoteri specifici, qualsiasi sequenza d’potrebbe metterlo in pericolo di vita. Questo aumenterà la posta in gioco emotiva del film, dato che Sam si sta impegnando in scenari pericolosi.