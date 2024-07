Calciomercato il Pisa sta chiudendo per Zan Jevsenak a titolo definitivo dal Benfica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024), 12 luglio 2024 - In definizione l'arrivo di un altro calciatore nazionale sloveno. Secondo quanto emerge infatti la società nerazzurra staper il giovane Zan, 21 anni, nazionale under della Slovenia. Arriverà adalB. Si tratta del secondo sloveno per la squadra nerazzurra dopo Jan Mlakar. LO VOLEVA IL MILAN - Il giocatore, che ha fatto tutta la trafile delle nazionali giovanili slovene fin dalla under 15, era stato valutato a gennaio anche dal Milan. Di baseè un mediano, ma può giocare in molte posizioni a centrocampo. L'operazione supererebbe il mezzo milione di euro. Michele Bufalino.