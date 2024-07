Un’ape malandrina lo punge nell’occhio lui posta una foto con la faccia gonfia e una certa ironia | ecco cosa ha scritto Matthew McConaughey

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024)ha puntosul viso e ha lasciato dei segni non da poco. Che però non hanno affatto abbattuto l’attore: “bee swell“, hanella didascalia dellata su Instagram, con un gioco di parole. Tra i commenti anche quello dell’uomo delle grandi sfide, Bear Grylls. 54 anni,è davvero in splendida forma e secondo Men’sHealth il suo segreto sarebbe la tecnologia Hydrafacial ovvero un trattamento peptidico che tratta le rughe e il rilassamento del volto negli uomini. Inconsiste? “È un potente cocktail di sieri che è stato specificamente progettato per rigenerare e riparare la pelle, oltre a ridurre la comparsa di linee di espressione e rughe, e rivitalizzare la pelle opaca dovuta ai segni di stanchezza”, ha raccontato alla rivista Tania Navas responsabile della formazione di Hydrafacial.