Scappa – Get Out | spiegazione del film | Trama e finale

Leggi tutta la notizia su nonsolo.tv

(Di giovedì 11 luglio 2024) Nel 2017, Jordan Peele ha debuttato come regista con “– Get Out”, unche ha stupito il pubblico e la critica. Eccodel– Get Out:del– Get Out” è unche esplora il razzismo e l’ipocrisia della società americana contemporanea. La storia segue Chris, un giovane afroamericano che visita la famiglia della sua ragazza bianca, Rose. All’inizio, l’accoglienza eccessivamente gentile della famiglia sembra solo un tentativo di mostrare apertura mentale. Tuttavia, col passare del tempo, Chris scopre che la famiglia Armitage nasconde oscuri segreti. Utilizzando l’ipnosi, Missy, la madre di Rose, intrappola Chris in uno stato mentale di paralisi, preludio a un destino molto più sinistro: la famiglia Armitage usa i corpi degli afroamericani per trasferire le menti di anziani bianchi, alla ricerca di una nuova giovinezza e vitalità.