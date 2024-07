Nel 2023 In Campania impennata delle ecomafie reati | +23% Legambiente | Ogni giorno 135 illeciti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 11 luglio 2024) Laè sempre in testa alla classifica nazionale del ciclo dei rifiuti per numero di, 1.859, esattamente il 20% sul totale nazionale; enorme anche il numero di denunce, 1.829, di arresti, 43 e di sequestri, 631. A livello provinciale quest’anno Avellino con 763scippo lo scettro a Napoli (475penali), seguita da Roma (274), Caserta (224). E inc’è una vera e propria emergenza shopper illegali. Un dato su tutti: solo a Napoli nell’ultimo anno sono stati rintracciati 100 chilogrammi di buste illegalitre giorni, per un totale di 120 quintali. Ma se si torna indietro nel tempo, i numeri salgono a dismisura. Dal 2017, il Nucleo tutela ambientale della Polizia municipale del capoluogo campano ha condotto 76 operazioni, arrivando a sequestrare circa 8,6 milioni di shopper illegali, per un totale di 170 tonnellate di materiale, comminando 500mila euro di sanzioni.