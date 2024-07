L' Italia è ancora spaccata sugli espianti dei vigneti ma il tempo stringe | a settembre il primo incontro europeo

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 11 luglio 2024) È l’11la data indicata dalla Commissione Ue per il- a cui ne seguiranno altri tre - del gruppo di alto livello della politica vitivinicola, che coinvolgerà tutti gli Stati membri. All’ordine del giorno la discussione sulla prossima Ocm e soprattutto sulla tanto dibattuta questione deglidei. Tema, quest’ultimo, che si sta facendo prepotentemente strada in Europa, con la Francia che ha appena chiuso un sondaggio nazionale in cui il 25% delle aziende si è detto favorevole all’estirpazione definitiva. L’, ha due mesi diper trovare una posizione comune e non rischiare di perdere un’occasione importante. La posizione di Lollobrigida Dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida arriva una prima indicazione: «Non è necessario arrivare ad una politica degliper aumentare il valore: ciò significherebbe mettere a rischio il territorio», ha detto nel suo intervento all’assemblea generale di Unionena vini, affermando di essere allineato sulle posizioni dell’associazione guidata da Lamberto Frescobaldi.