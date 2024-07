Lavori sulla Mammianese conclusa la messa in sicurezza Riaperto il traffico ai tir

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Pescia (Pistoia), 11 luglio 2024 – A distanza di poco più di due settimane dopo la frana è stata firmata l’ordinanza che riapre viaNord alpesante. Si è concluso l’intervento con cui l’impresa Vescovi di Lamporecchio ha messo inil tratto di strada che aveva subito lo smottamento; già a partire da oggi i mezzi di trasporto pubblico, quelli di servizio, e i tir che movimentano merci e materie prime per le aziende della zona potranno tornare a passare liberamente. La strada rimarrà a senso unico alternato, regolato da un semaforo, fino a quando non potranno essere attuati iper il pieno ripristino della circolazione, per il quale è necessaria una spesa di 450mila euro circa. Prosegue , intanto, il lavoro sul ponte di Ponte all’Abate.