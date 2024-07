Guida TV Sky Cinema e NOW | Caracas Giovedi 11 Luglio 2024

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di giovedì 11 luglio 2024) Questa sera super i clienti Sky (e in streaming su NOW) ci attende una selezione di film emozionanti e variegati. Alle 21:15 su SkyUno HD (canale 301) e SkyDrama HD (canale 308 alle 21:40), "" ti porta in una Napoli tanto affascinante quanto spaventosa, dove Marco D'Amore, anche alla regia, e Toni Servillo interpretano tre personaggi in cerca di salvezza. Su SkyDue HD, alle 21:15 sul canale 302, c'è "Bastardi senza gloria". Quentin Tarantino offre una rilettura della Seconda guerra mondiale con Brad Pitt e Christoph Waltz, che ha vinto l'Oscar per il suo ruolo. Un gruppo di soldati americani viene inviato a Parigi con la missione di uccidere Hitler.Alle 21:15 su SkyCollection HD (canale 303), puoi vedere "Spider-Man 2".