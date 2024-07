Gradonata-trappola a Torrette gli operatori | | Nell’ultimo mese sono cadute 11 persone

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) di Antonella Marchionni "da lì 11. L’avevamo detto che quella struttura era pericolosa ma non ci hanno ascoltato. E poi venerdì la tragedia". I commercianti, alcuni dei quali associati nel gruppoPromotion, e i residentisul piede di guerra dopo la tragica scomparsa della 74enne Donata Maria Genovese residente a Fossombrone che venerdì scorso è caduta dalla "" dell’anfiteatro inaugurato unfa sul lungomare. L’anziana stava passeggiando in prossimità dei gradoni venerdì pomeriggio intorno alle 17 con il suo deambulatore quando ha messo un piede in fallo ed è caduta rovinosamente battendo la testa. Dopo neanche 48 ore di coma ha perso la vita, domenica scorsa in ospedale, lasciando senza parole i figli Federico e Mirco che ora, per evitare che accada di nuovo, promettono una battaglia legale contro il Comune.