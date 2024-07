È Oaktree il problema principale del mercato dell’Inter

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 11 luglio 2024) Èildel. Il Corriere dello Sport lo spiega perfettamente. L’altro giorno, seppure provando a piegarla in termini positivi, lo aveva fatto anche Libero. Scrive oggi il Corriere dello Sport: I margini per ottenere il via libera per Hermoso sembrano ormai davvero ridotti. Nemmeno Ricardo Rodriguez, però, almeno per il momento, convince. E così l’inseguimento al braccetto sinistro che nei piani nerazzurri deve andare a colmare il vuoto aperto dall’infortunio di Buchanan richiederà ulteriori riflessioni. Tuttavia, c’è un dato di fatto emerso in questa prima cinquantina di giorni di proprietà del fondo californiano. Vale a dire la rigidità rispetto ad alcuni parametri per la valutazione dei possibili acquisti.