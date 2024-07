Civitanovese la novità | Sono in una piazza al top

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) "Quando è arrivato il momento, ho liberato la testa da tutti i pensieri eentrato in campo tranquillo, come se dovessi fare una partita al campetto con gli amici". Gabriele Petrucci, portiere appena approdato in rossoblù, ripercorre i primi momenti da titolare con la maglia dell’Urbino, durante lo scorso campionato di Eccellenza. "Contro la– racconta l’estremo difensore –, ricordo la punizione parata al capitano". Ed eccolo Petrucci, finalmente a Civitanova, dove si è deciso di puntare su di lui dopo l’addio di Andrea Testa. "Ho dato tutto – spiega – e quando dai tutto vieni ripagato". Ieri, il giocatore ha fatto visita al Polisportivo, per la firma sul contratto, quindi la foto assieme all’imprenditore Maurizio Bernardi, titolare dello sponsor B-Chem.