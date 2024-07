Bayern Monaco | ufficiale l’acquisto di Palhinha

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ilha reso noto ufficialmente di aver ingaggiato il centrocampista Joaodal Fulham. Il portoghese, che ha compiuto 29 anni martedì, arriva in Baviera in cambio di 51 milioni di euro, e si unisce al club con un contratto quadriennale, valido fino al 30 giugno 2028. “Questo è uno dei giorni più felici della mia vita. Ora gioco per uno dei migliori club d’Europa. È un sogno che si avvera per me, ne sono molto orgoglioso. Non vedo l’ora di respirare l’atmosfera dell’Allianz Arena. Voglio vincere diversi titoli, darò il massimo“, ha dettodiSportFace. .