Zhenya e Svetlana artiste coraggiose condannate dal tribunale di Putin

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Lunedì 8 luglio, a Mosca, unaddetto al disbrigo degli affari correnti condannava Evgenia () Berkovich, 39 anni, ePetrychuk, 44, a 6 anni di galera per apologia del terrorismo. In galera erano preventivamente detenute da 14 mesi. Le due donne avevano realizzato nel 2020 uno spettacolo, “Finist Yasnyi Sokol” (Finist, il falco coraggioso). Vi si mettevano in scena, sulla base di testimonianze reali, le storie di cittadine russe che si innamoravano di militanti dell’Isis e li raggiungevano o tentavano di raggiungerli in Siria, e i processi che affrontavano al ritorno in patria. Lungi dal sollevare sospetti di compiacenza col terrorismo, lo spettacolo, che alludeva anche a un frustrato e deviato desiderio d’amore delle donne russe, aveva ricevuto la “Maschera d’oro”, il più prestigioso premio della critica, e il patrocinio del ministero della Cultura, ed era stato replicato in circostanze ufficiali, per esempio in alcuni penitenziari.