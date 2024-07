Un posto al sole trama 10 luglio 2024 | l' iniziativa di Marina

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ad UnalGiordano prenderà un'del tutto inaspettata, come si evince dalladella puntata in onda mercoledì 10. La donna, in particolare, proverà con ogni mezzo a far riavvicinare Roberto e Filippo, i quali, negli ultimi tempi, si sono allontanati a causa della vicenda di Tommaso e di una richiesta delicata che l'imprenditore ha fatto a suo figlio. Roberto, infatti, ha chiesto a Filippo di ospitarlo nel corso della trasmissione di Michele per dargli la possibilità di fornire la sua versione dei fatti. Sartori, però, ha deciso di non aiutare suo padre e si è rifiutato di farlo partecipare al programma di Saviani, deludendolo profondamente. Così,, dispiaciuta per le incomprensioni sorte tra i due, proverà invano a farli riappacificare, mentre Diego cercherà di regalare a Ida un po' di conforto.