Shrek 5 | uscita ufficiale e cast originale confermati

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Arriva l’annuncio tanto atteso sulla data didi5 e la conferma del ritorno del. Un breve teaser suggella la notizia per la gioia di tutti i fan della serie animata Universal Pictures e DreamWorks hanno annunciato che il quinto capitolo dell’amata serie animataarriverà nei cinema il 1° luglio 2026. Non solo, ma iltornerà, con Mike Myers (), Cameron Diaz (Fiona) ed Eddie Murphy (Ciuchino) pronti a riprendere i loro ruoli. Secondo The Hollywood Reporter, Walt Dohrn sarà alla regia. Dohrn ha già lavorato come sceneggiatore per “2” e “Terzo”. Nel frattempo, Brad Ableson, co-regista di “Minions: The Rise of Gru”, sarà il co-regista del film. Gina Shay e Chris Meledandri, CEO di Illumination, saranno i produttori.