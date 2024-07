Selvaggia Lucarelli ha contattato Ferragni e Damato | le diverse reazioni

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Nei giorni scorsiè stata tra gli ospiti del Paper Fest a Carrara ed ha parlato del suo libro, Il Vaso di Pandoro (ancora alla 1 nella classifica saggistica di questa settimana del Sole 24 Ore). Tra le tante cose la scrittrice ha spiegato di aver scritto sia a Chiara, che a Fabioprima della pubblicazione del suo libro. L’imprenditrice digitale ha fatto rispondere dai suoi legali, mentreha scritto direttamente a, non escludendo futuri contatti.: “Fabioha reagito in maniera diversa da Chiara”. “Se ci sono stateal mio libro? Per fortuna lui non mi è mai venuto a cercare sotto casa, già è qualcosa. Mi è andata meglio che ad altri. Oltretutto credo di avergliene fatte più che altri.