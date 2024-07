Niente tavoli all' aperto senza l' ok dei condòmini La sentenza del Tar colpisce un' enoteca di Firenze

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ai cittadini di un palazzo vincono la loro battaglia contro i dehors degli esercizi pubblici, in particolare di quelli di un'in piazza Santa Maria Novella - una delle zone più frequentate dai turisti che arrivano in città - che non potrà avere iall'l'autorizzazione deidel palazzo vicino al quale ha sede il locale. Il Tribunale amministrativo regionale (Tar), infatti, ha annullato l'autorizzazione comunale concessa per l'installazione di un dehors di un'fiorentina. La decisione è stata presa in seguito al ricorso presentato daidello stabile adiacente, che si erano opposti alla concessioneaver dato il proprio assenso, come richiesto dal regolamento comunale.all'Secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino, la vicenda ha avuto inizio lo scorso aprile, quando il nuovo locale, situato nel cuore di, aveva richiesto al Comune l'autorizzazione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico.