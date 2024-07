Larissa Iapichino | Pronta alla sfida

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Nata il 18 luglio del 2002. È la figlia di Fiona May, due volte argento olimpico nel salto in lungo, e di Gianni, suo attuale coach ed ex primatista italiano dell’asta. Passo dopo passo, anzi, salto dopo salto, conquista medaglie e record. Nel 2023 fa suo il primato italiano al coperto di 6.97, dopo averlo di nuovo pareggiato ad Istanbul per la medaglia d’argento continentale indoor. All’aperto arriva a 6.83 e vince tre tappe della Diamond League. Nel giugno 2024 conquista l’argento continentale a Roma con 6.94.