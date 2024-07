Inghilterra preso killer con balestra

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 10 luglio 2024) 20.45 E' stato arrestato e trasportato in ospedale Kyle Clifford, il 26enne ricercato per l'omicidio di tre donne: uccise a colpi dia Bushley, in Gran Bretagna. L'uomo è ferito. La polizia, in tenuta antisommossa, ha fatto irruzione nella zona di Enfield e ha trovato il sospetto. Le vittime sono la moglie,61 anni,e le figlie di 25 e 28 anni, del telecronista della Bbc,John Hunt.Il sospetto è l'ex di una delle due ragazze: ex militare di Sua Maestà non più in servizio. Prima di ucciderle le avrebbe legate e seviziate.