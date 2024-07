Fotografie dal Piccolo Tibet Lo sguardo di Alexey sull’Orsigna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Principalmente la natura, quella che è stata folgorante ragione d’amore per il giornalista e scrittore Tiziano Terzani, assieme a quell’idea di pienezza e ricchezza che molti al contrario scambiano per marginalità, isolamento, solitudine; ma poi anche le persone che con lui hanno condiviso le bellezze di quell’"ultimo amore". E poi scene di vita semplice, come si addice a posti che non rincorrono niente e nessuno se non aria, bellezza, vita. Loche interpreta il mondo dell’Orsigna è quello diPivovarov, fotografo e giornalista russo dalle illustri collaborazioni – National Geographic, Marie Claire, L’Espresso – che del viaggio, oltre che della fotografia, ha fatto una scelta di vita. Fermandosi infine proprio all’Orsigna, dove vive dal 2019.