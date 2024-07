Così Copenaghen premia i turisti ‘green’

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Roma, 10 luglio 2024 – Dal 15 luglio all’11 agosto apotranno noleggiare una bicicletta, usare i mezzi pubblici o prendere parte ad iniziative eco-solidali in cambio di pasti e attività offerte o ingressi gratuiti nei musei. E’ la nuova trovata della capitale danese, che come molte altre metropoli europee, sta facendo i conti con il sempre più incontrollato fenomeno del turismo di massa. Quello del CopenPay, ideato dall’ufficio del turismo Wonderful, è un metodo che potrebbe fare scuola in altre capitali o città europee che stanno cercando a fatica di risolvere il medesimo rompicapo: come far diventare il turismo sostenibile? Venezia, si sa, ha scelto di limitarlo con il numero chiuso per i visitatori giornalieri.