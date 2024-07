Coppa del Presidente vittoria per Morganti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Sabato 6 luglio il Golf Montecatini è stato teatro delladel, una delle gare più importanti della stagione agonistica. Clima tipicamente estivo e percorso in condizioni eccellenti sono stati i componenti di una giornata perfetta per i golfisti arrivati da tutta la regione. Pietro Binaghi, guru della manutenzione dei campi di golf, ha sottolineato la qualità del percorso. Marioha vinto con 78 colpi. Molto combattute le tre categorie nette con i vincitori che hanno superato di misura i secondi classificati. In prima Luca Rastelli (38) ha avuto la meglio su Massimo Paganelli (37), in seconda Domenico Finamore (39) è stato il miglior netto assoluto risultando irraggiungibile per il bravo Ion Andries (38), mentre in terza Pieradolfo Ciola (38) ha superato Fabrizio Bellacci (37).