Anticipazioni Un posto al sole | Filippo e Roberto in guerra

(Di mercoledì 10 luglio 2024)in famiglia ad Unal, come annunciano lerelative alle prossime puntate.Ferri eSartori, infatti, si daranno battaglia a causa di Radio Golfo 99. Ricordiamo che, nelle ultime settimane, padre e figlio hanno avuto dei contrasti proprio a causa della Radio., in particolare, a seguito della decisione di Ida di denunciare la compravendita di Tommaso, si è rivolto ae gli ha chiesto di ospitarlo nella trasmissione di Michele Saviani per fornire la sua versione dei fatti a proposito della vicenda del bambino. Sartori, però, si è rifiutato di far partecipareal programma e tra i due sono sorte delle forti tensioni. Marina, prossimamente, cercherà di ridurre la distanza che si è creata tra il marito e, ma la situazione sembrerà addirittura peggiorare.