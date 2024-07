Anni bellissimi | impegnativi ma sono stato ricambiato E ora vado a Fisica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Filippo Righi ha conseguito 100 e lode nella 5ª D indirizzo Scientifico. Filippo, hai superato l’esame di maturità col massimo: che cosa hanno rappresentato per te i cinquedel Liceo Scientifico? "Scelsi questa scuola, poiché ero certo che mi avrebbe fornito una preparazione di ottimo livello. Tale scelta ha richiesto il dovuto impegno, maricompensato con una bellissima classe in cui ho conosciuto persone fantastiche e uniche.stati 5belli, ho conciliato studio, amici, sport e tempo libero.semprecurioso di conoscere e imparare, curiosità alimentata poi dal lavoro degli abilissimi professori che ho avuto la fortuna di incontrare". Cosa ricorderai di più? "Ricorderò in particolare la 5ª, perché ho terminato il Pcto di biologia con curvatura biomedica, ho partecipato alla fase provinciale delle olimpiadi diin gita con la classe a Napoli".