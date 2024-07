Turisti in fila sotto il sole la denuncia di Usb

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 9 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSono centinaia iche anche questa mattina giunti all’aeroporto internazionale di Napoli sono costretti a lunghe codealalla fermata dell‘Alibus.Nonostante gli sforzi fatti finora dall’ANM per potenziare il servizio di trasporto il numero di mezzi in esercizio resta largamente insufficiente per la mancanza di autisti.Una situazione inaccettabile giàta in passato, che imporrebbe al Comune di Napoli di adottare misure adeguate e strutturali tese a garantire un servizio commerciale affidabile, efficiente e sicuro evitando che le immagini ed i video dei disservizi facciano il giro del mondo.Rivolgiamo quindi un accorato appello all’assessorato al turismo e a quello dei trasporti del Comune di Napoli affinché risolvano quanto prima questa assurda ed annosa problematica.