Se pensate di riuscire a farmi vergognare del mio corpo io mi sento invece molto potente Odiami più forte stronz* | così la popstar Kesha risponde agli haters

(Di martedì 9 luglio 2024) La piaga di chi offende l’aspetto fisico altrui sui social è sempre più purulenta. Ilal centro del dibattito per essere sminuito, offeso, dileggiato, per mano dei cosiddetti odiatori del web. Accade ogni giorno, ogni minuto anzi. Accade ai personaggi famosi e alle persone che famose non sono. Per fortuna c’è chiper le rime e quando a farlo è unadi fama mondiale aiuta, perché in questo senso niente è mai troppo retorico e tutto è utile ed erodere questo uso violento dei social., cantante, nelle scorse ore ha parlato sui social del body shaming (offese sul) di cui è stata vittima: “Non pensavo che nel 2024 le persone si vergognassero ancora, ma sonoorgogliosa del mio. Ne ha passate tante. Si è rotto il crociato anteriore sul palco e ha finito lo spettacolo.