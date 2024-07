Ponte San Michele il sindaco di Calusco Pellegrini | Non negoziabile il collegamento con Paderno d’Adda

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 9 luglio 2024). Sarà un nuovo, come noto da diversi mesi, a sostituire il San, unsia stradale che ferroviario tra. Sul nuovocorreranno dunque sia i binari della linea Milano – Bergamo via Carnate sia l’asse stradale a due corsie (senza semafori), una per ogni senso di marcia. Gli ingegneri avevano identificato il 2031 come limite massimo di vita (per il traffico su gomma e su rotaia, s’intende) del viadotto, nonostante gli interventi di restauro che lo hanno visto protagonista negli ultimi anni. Ildiha voluto chiarire in una lettera i presupposti fondamentali per la sua amministrazione rispetto al progetto di Rfi e le possibili conseguenze sul traffico nei Comuni limitrofi.