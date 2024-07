Percorsi Innovation Camp | vince il progetto Tickè menzioni speciali per Bonsai e H-BAR

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 9 luglio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiSi è tenuto il 7 luglio 2024 presso il Chiostro di San Francesco a Eboli l’evento di chiusura dell’iniziativa “2024“, promossa da GRUV srl Società Benefit e patrocinata dal Comune di Eboli, dalla Provincia di Salerno, dalla Camera di Commercio di Salerno e dall’Osservatorio Giovani OCPG dell’Università degli Studi di Salerno, con il supporto strategico di Hub Rete Salerno di Invitalia, Sellalab, Fare Digitale e Associazione Culturale Kitsune. Alla sua prima edizione,ha riscosso un grande successo, offrendo un’esperienza di formazione e sviluppo di idee imprenditoriali per 40 giovani tra i 18 e i 35 anni residenti nel territorioano. Le attività, svoltesi dal 4 al 7 luglio 2024 nel Centro Antico di Eboli, sono state realizzate in collaborazione con HUB Rete Salerno, unpromosso dal Ministero per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con Invitalia.