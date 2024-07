Oroscopo Branko martedì 9 luglio 2024 | Pesci energico

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 9 luglio 2024) L’diper oggi,Ariete La Luna in Gemelli nel corso delle prossime ore vi protegge sul lavoro e negli affari, fate attenzione alla salute e risparmiate le energie per affrontare la Luna nuova in Cancro. Toro Ottime notizie finanziarie per i nati sotto questo segno grazie alla Luna e a Giove in sintonia. Opportunità nel lavoro. Gemelli Novità lavorative in arrivo grazie alla Luna, buone possibilità di aumento delle finanze e quindi di rimettere a posto i conti! Cancro La Luna nuova in arrivo vi regalerà vantaggi significativi, dovrete però cambiare il vostro atteggiamento dando più attenzioni alla casa e alla famiglia. Leone Giornata felice grazie alle stelle, nonostante Marte negativo che crea qualche disturbo Vergine Siete un po’ irrequieti a causa della posizione strana della Luna, nel pomeriggio di oggi, 9, le cose miglioreranno soprattutto nel lavoro e negli affari.