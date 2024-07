Kvaratskhelia prosegue il braccio di ferro con il Napoli | la decisione del club è chiara!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 9 luglio 2024) Proseguono i contatti tra Khvichae il. Le ultimissime sul futuro del calciatore azzurro. Sono giorni importanti per il futuro di Khvicha. Il calciatore delè reduce da un buon Europeo con la sua Georgia, terminato però a causa della sconfitta contro lo Spagna agli ottavi di finale. Una volta terminata la competizione, il classe 2001 ha deciso di concedersi un periodo di vacanze per ricaricarsi in vista dei nuovi impegni. Gli ultimi giorni, però, non sono stati molto “tranquilli” per il calciatore. Infatti, quest’ultimo assieme al proprio entourage sta discutendo il possibile rinnovo con ilpartenopeo che però risulterebbe essere sempre più “complesso”. La volontà di lasciare ilazzurro ha scosso l’intero ambiente, motivo per il quale ilsi è adoperato subito affinché l’allarme rientrasse nel minor tempo possibile.