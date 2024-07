K Sport fa spesa L’Urbino tratta per Alessandroni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024)ha delle trattive in corso per assicurarsi le prestazioni del giovane portiere Filippo, classe 2005 della Vigor Senigallia e in precedenza (in prestito) nella rosa della Spal U18. La KMontecchio Gallo ha fatto, ha infatti ufficializzato gli ingaggi di Ignazio Carta, classe 1991, centrocampista proveniente dal Tre Castelli Parma ed anche ex Vis e di Luca Cerretani, classe 2006 portiere ex Primavera del Rimini e l’attaccante Matteo Perri classe 1997. Nell’ultima stagione Perri ha vestito la maglia della Maceratese e in precedenza quella della Vigor Senigallia (serie D) In passato ha giocato anche nella Fc Sambiase, Vigor Lamezia, Fabriano Cerreto, Porto Sant’Elpidio e Jesina (18 reti). Sempre la Kha confermato l’under Marco Fiorani, classe 2005.