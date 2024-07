Gigliotti compie 90 anni La Bonissima al prof Fatica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Luciano, tecnico ed allenatore, raggiunge un altro importante traguardo dopo i tanti accumulati in carriera che hanno dato lustro a tutta l’atletica italiana, portando un po’ di Modena ai massimi livelli nel mondo. Nato ad Aurisina, Carso Triestino, il 9 luglio 1934, e da lì sfollato a con la madre e tre fratelli a Modena dopo la drammatica fine del padre, infoibato, ora festeggia in gran forma i 90. Il "", come è stato soprannominato per la durezza dei suoi allenamenti, ha partecipato da tecnico a nove edizioni dei Giochi olimpici; tutti conoscono i successi dei suoi allievi più famosi, Gelindo Bordin (medaglia d’oro olimpica a Seul 1988) e Stefano Baldini (Atene 2004), che hanno conquistato le uniche due medaglie d’oro olimpiche italiane nella maratona.