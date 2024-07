Fassina e il libro contro l’Autonomia | Più burocrazia e più deficit Anche Conte alla presentazione | Meloni patriota solo per retorica

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) “Si indebolisce lo stato nazionale, saranno moltiplicati per 21 gli adempimenti per le imprese quindi ci sarà più, e con i contratti regionali, che farà saltare i contratto nazionali di lavoro, i lavoratori si faranno concorrenza al ribassodentro l’Italia e perché ci saranno negativi riflessi di finanza pubblica per famiglie ed imprese”. Così Stefano, ex viceministro dell’Economia e fondatore dell’associazione culturale e politica Patria e Costituzione, illustra le ragioni del suo ultima‘Perchédifferenziata fa maleal Nord’. “Nelcito documenti dell’Ufficio parlamentare di bilancio, di Confindustria e di Bankitalia. All’interno ci sono fatti, non opinioni: dati ufficiali”.del, presenteil presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe